Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 90,33 рублей за литр

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. Средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале в мае выросли с 90,22 руб. до 90,33 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц выросли с 89,31 руб. до 89,34 руб., в Каменске-Уральском — с 88,83 руб. до 92,42 руб.



В Нижнем Тагиле за отчетный период цены снизились с 90,42 руб. до 90,05 руб., в Серове — с 97,16 руб. до 94,69 руб., в Первоуральске — с 90,28 руб. до 89,31 руб.