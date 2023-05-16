Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 90,33 рублей за литр

По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...17.05.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 63,85 рубля за литр
По итогам апреля 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...11.03.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 59,44 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. По итогам февраля 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...21.01.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 57,66 рубля за литр
По итогам декабря 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности ...09.06.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 51,74 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. По итогам мая 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...