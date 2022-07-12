УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:38

Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 66,58 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. По итогам марта 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале снизились с 66,95 до 66,58 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

В Екатеринбурге цены за последний месяц снизились с 66,62 до 65,3 руб., в Нижнем Тагиле — с 67,2 до 66,49 руб., в Серове — с 69,6 до 69,59 руб. В Первоуральске они выросли с 67,31 до 67,71 руб., в Каменске-Уральском — с 65,71 до 68,01 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.07.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 63,72 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. По итогам июня 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

17.05.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 63,85 рубля за литр

По итогам апреля 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...

09.07.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 51,5 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. По итогам июня 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

09.06.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 51,74 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. По итогам мая 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

13.05.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 51,35 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. По итогам апреля 2021 года средние потребительские цены на молоко питьевое цельное ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»31.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Архив новостей
Апрель 2023 (408)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18