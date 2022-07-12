Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 66,58 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. По итогам марта 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале снизились с 66,95 до 66,58 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.
В Екатеринбурге цены за последний месяц снизились с 66,62 до 65,3 руб., в Нижнем Тагиле — с 67,2 до 66,49 руб., в Серове — с 69,6 до 69,59 руб. В Первоуральске они выросли с 67,31 до 67,71 руб., в Каменске-Уральском — с 65,71 до 68,01 руб.
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