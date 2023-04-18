Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,1 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 66,58 до 67,1 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц выросли с 65,3 до 66,72 руб., в Каменске-Уральском — с 68,01 до 68,28 руб., в Серове — с 69,59 до 70,96 руб. В Первоуральске они снизились с 67,71 до 66,42 руб., в Нижнем Тагиле — с 66,49 до 66,01 руб.