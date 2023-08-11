Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 62,59 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. По итогам июля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...13.07.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 64,13 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. По итогам июня 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...15.06.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 66,86 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...18.04.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 66,58 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. По итогам марта 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...13.05.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 51,35 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. По итогам апреля 2021 года средние потребительские цены на молоко питьевое цельное ...