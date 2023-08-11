Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 62,59 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. По итогам августа 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале снизились с 62,83 до 62,59 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц снизились с 62,24 до 61,41 руб., в Нижнем Тагиле — с 64,64 до 63,65 руб., в Первоуральске — с 60,9 до 59,6 руб. В Каменске-Уральском и Серове стоимость молока, напротив, выросла — с 62,4 до 65,76 руб. и с 65,76 до 66,39 руб. соответственно.