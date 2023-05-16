Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 68,8 рубля за литр

По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...21.01.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 57,66 рубля за литр
По итогам декабря 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности ...21.01.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 57,66 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. По итогам декабря 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...11.10.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 53,39 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. По итогам сентября 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...10.09.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 53,12 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2021. По итогам августа 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...