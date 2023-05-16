Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 68,8 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. По итогам декабря 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 67,07 до 68,8 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц выросли с 66,37 до 68,44 руб., в Нижнем Тагиле — с 66,73 до 69,35 руб., в Серове — с 69,97 до 70,74 руб., в Первоуральске — с 65,34 до 67,55 руб. В Каменске-Уральском стоимость молока снизилась с 69,87 до 69,31 руб.