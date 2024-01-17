Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 69,44 рубля за литр

По итогам декабря 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности ...17.01.2024 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 68,8 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. По итогам декабря 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...16.05.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,1 рубля за литр
По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...11.10.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 53,39 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. По итогам сентября 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...10.09.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 53,12 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2021. По итогам августа 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...