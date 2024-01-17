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Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 69,44 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 68,8 до 69,44 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

В Екатеринбурге цены за последний месяц выросли с 68,44 до 70,25 руб. В Каменске-Уральском стоимость молока снизилась с 69,31 до 69,11 руб., в Первоуральске — с 67,55 до 67,28 руб., в Серове — с 70,74 до 69,28 руб. В Нижнем Тагиле этот показатель не изменился и составил 69,35 руб.
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