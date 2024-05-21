Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 72,45 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. По итогам мая 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 71,58 до 72,45 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц увеличились с 72,2 до 72,97 руб., Каменске-Уральском — с 71,89 до 73,45 руб., Нижнем Тагиле — с 71,64 до 72,53 руб., Первоуральске — с 69,02 до 70,04 руб. В Серове этот показатель не изменился, составив 71,71 руб.