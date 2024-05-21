Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 72,45 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. По итогам апреля 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...15.03.2024 Средние цены на молоко в Свердловской области превысили 70 рублей за литр
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. По итогам февраля 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...15.03.2024 Средние цены на молоко в Свердловской области превысили 70 рублей за литр
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. По итогам февраля 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...15.02.2024 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 69,44 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...14.12.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,71 рубля за литр
По итогам ноября 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...