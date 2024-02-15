Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 71,58 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. По итогам апреля 2024 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 70,39 до 71,58 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц выросли с 71,53 до 72,2 руб., Каменске-Уральском — с 70,19 до 71,89 руб., Нижнем Тагиле — с 70,07 до 71,64 руб., Первоуральске — с 67,6 до 69,02 руб., Серове — с 69,77 до 71,71 руб.