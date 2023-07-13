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Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 62,83 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. По итогам июля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале снизились с 64,13 до 62,83 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

В Екатеринбурге цены за последний месяц снизились с 63,54 до 62,24 руб., в Каменске-Уральском — с 64,91 до 62,4 руб., в Нижнем Тагиле — с 65,21 до 64,64 руб., в Серове — с 69,74 до 65,76 руб. В Первоуральске стоимость молока, напротив, выросла — с 60,42 до 60,9 руб.
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