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Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 61,56 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. По итогам сентября 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале снизились с 62,59 до 61,56 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

В Екатеринбурге цены за последний месяц снизились с 61,41 до 59,43 руб., в Нижнем Тагиле — с 63,65 до 63,32 руб., в Каменске-Уральском — с 65,76 до 65,68 руб., в Серове — с 66,39 до 64,83 руб. В Первоуральске стоимость молока, напротив, выросла — с 59,6 до 60,14 руб.
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