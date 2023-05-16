УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 12:00

Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 68,8 рубля за литр

По итогам декабря 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 67,07 до 68,8 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

В Екатеринбурге цены за последний месяц выросли с 66,37 до 68,44 руб., в Нижнем Тагиле — с 66,73 до 69,35 руб., в Серове — с 69,97 до 70,74 руб., в Первоуральске — с 65,34 до 67,55 руб. В Каменске-Уральском стоимость молока снизилась с 69,87 до 69,31 руб.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 11:44 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 68,8 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. По итогам декабря 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

16.05.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,1 рубля за литр

По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...

21.01.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 57,66 рубля за литр

По итогам декабря 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности ...

21.01.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 57,66 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. По итогам декабря 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

10.09.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 53,12 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2021. По итогам августа 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (235)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18