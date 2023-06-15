Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 64,13 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. По итогам июня 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале снизились с 66,86 до 64,13 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц снизились с 66,3 до 63,54 руб., в Первоуральске — с 67,2 до 60,42 руб., в Каменске-Уральском — с 69,13 до 64,91 руб. В Нижнем Тагиле они выросли с 65,18 до 65,21 руб., в Серове — с 69,6 до 69,74 руб.