Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 64,13 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...16.05.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,1 рубля за литр
По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...16.05.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,1 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...18.04.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 66,58 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. По итогам марта 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...09.07.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 51,5 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. По итогам июня 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...