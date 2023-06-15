УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:21

Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 64,13 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. По итогам июня 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале снизились с 66,86 до 64,13 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

В Екатеринбурге цены за последний месяц снизились с 66,3 до 63,54 руб., в Первоуральске — с 67,2 до 60,42 руб., в Каменске-Уральском — с 69,13 до 64,91 руб. В Нижнем Тагиле они выросли с 65,18 до 65,21 руб., в Серове — с 69,6 до 69,74 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.06.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 66,86 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

16.05.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,1 рубля за литр

По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...

16.05.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,1 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

18.04.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 66,58 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2023. По итогам марта 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

09.07.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 51,5 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. По итогам июня 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (306)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18