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Вчера, 17:55

Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,1 рубля за литр

По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 66,58 до 67,1 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

В Екатеринбурге цены за последний месяц выросли с 65,3 до 66,72 руб., в Каменске-Уральском — с 68,01 до 68,28 руб., в Серове — с 69,59 до 70,96 руб. В Первоуральске они снизились с 67,71 до 66,42 руб., в Нижнем Тагиле — с 66,49 до 66,01 руб.

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