Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,1 рубля за литр

По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 66,58 до 67,1 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.
В Екатеринбурге цены за последний месяц выросли с 65,3 до 66,72 руб., в Каменске-Уральском — с 68,01 до 68,28 руб., в Серове — с 69,59 до 70,96 руб. В Первоуральске они снизились с 67,71 до 66,42 руб., в Нижнем Тагиле — с 66,49 до 66,01 руб.
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...17.05.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 63,85 рубля за литр
По итогам апреля 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...17.05.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 63,85 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. По итогам апреля 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...21.01.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 57,66 рубля за литр
По итогам декабря 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности ...09.06.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 51,74 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. По итогам мая 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...