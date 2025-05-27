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Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 89 рублей за литр

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. По итогам июня 2025 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале в июне снизились с 90,33 до 89 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

В Екатеринбурге цены за последний месяц снизились с 89,34 до 88,84 руб., в Каменске-Уральском — с 92,42 руб. до 88,87 руб., Нижнем Тагиле — с 90,05 руб. до 89,07 руб., Первоуральске — с 89,31 руб. до 88,59 руб., Серове — с 94,69 руб. до 90,6 руб.
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