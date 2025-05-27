Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 89 рублей за литр

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2025. По итогам апреля 2025 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...13.07.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 64,13 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. По итогам июня 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...15.06.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 66,86 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По итогам мая 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...12.07.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 63,72 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. По итогам июня 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...09.07.2021 Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 51,5 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2021. По итогам июня 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...