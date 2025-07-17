УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 14:20

Средние цены на молоко в Свердловской области снизились до 88,07 рублей за литр

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. По итогам июля 2025 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,5% жирности на Среднем Урале снизились с 89 до 88,07 руб. за литр.

В Екатеринбурге цены за последний месяц снизились с 88,84 до 87,42 руб., в Нижнем Тагиле — с 89,07 до 87,44 руб., Каменске-Уральском — с 88,87 до 88,57 руб.

В Первоуральске молоко подорожало с 88,59 до 89,04 руб., в Серове — с 90,6 до 90,73 руб.
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
