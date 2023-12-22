Число выданных МФО онлайн-займов в Свердловской области за год выросло на 41%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В 2023 году микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области оформили 111 тыс. договоров с гражданами. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Число займов, выданных в офисах, за год снизилось, а оформленных онлайн, наоборот, выросло. Через интернет свердловчане получили более 60% ссуд в МФО.



Согласно данным регулятора, за 2023 год жители Свердловской области взяли 67 тыс. онлайн-займов, что на 41% превышает показатель предыдущего года.



При этом общая сумма онлайн-микрозаймов, выданных гражданам, выросла на 55%, приблизившись к 531 млн руб. Доля «займов до зарплаты» в этом объеме составила 93%.



Отмечается, что похожая тенденция наблюдается и в целом по стране. Так, ежегодно количество и сумма онлайн-займов увеличиваются. В 2023 году россияне взяли 65 млн таких займов на 715 млрд руб.