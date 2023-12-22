Число выданных МФО онлайн-займов в Свердловской области за год выросло на 41%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В 2023 году микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области оформили 111 тыс. ...22.12.2023 Доля онлайн-займов в портфеле российских МФО выросла до 76% в III квартале 2023 года
Доля онлайн-займов у микрофинансовых организаций (МФО) в России выросла в III квартале 2023 года с 73% до 76% от общего ...22.12.2023 Доля онлайн-займов в портфеле российских МФО выросла до 76% в III квартале 2023 года
УрБК, Москва, 22.12.2023. Доля онлайн-займов у микрофинансовых организаций (МФО) в России выросла в III квартале 2023 ...09.11.2023 Число выданных малому и среднему бизнесу микрозаймов в УрФО за год выросло более чем на треть
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В январе-июне 2023 года микрофинансовые организации (МФО) Уральского федерального ...05.07.2023 В Свердловской области за I квартал выдали микрозаймы на 760 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Свердловской области микрофинансовые организации (МФО) за I квартал текущего года ...