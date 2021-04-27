За 2023 год число мест в дошкольных организациях Среднего Урала сократилось на 9,4 тыс. единиц

Число коллективных средств размещения в Свердловской области в 2020 году выросло на 1,6% (с 516 до 524). Об этом ...09.10.2018 В Свердловской области число работников в сфере энергетики за год сократилось на 3,5%
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. В Свердловской области с августа 2017 года по август 2018 года количество работников в ...26.09.2013 Александр Якоб утвердил прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга на 2014 год и плановый период 2015-2016 года
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2013. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб своим постановлением утвердил ...01.07.2010 24,5% дошкольных образовательных учреждений Свердловской области требуют капитального ремонта
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2010. В 2009 году расходы дошкольных образовательных учреждений Свердловской области ...01.07.2010 В 2009 году в Свердловской области численность детей, нуждающихся в дошкольных учреждениях, возросла на 13,6%
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2010. Свердловстат опубликовал данные о дошкольных образовательных учреждениях области в ...