За 2023 год число мест в дошкольных организациях Среднего Урала сократилось на 9,4 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Свердловской области число мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, а также занимающихся присмотром и уходом за детьми, за 2023 год сократилось на 9,4 тыс. единиц, до 249,1 тыс. мест на конец года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Согласно данным ведомства, число детей в этих организациях снизилось на 13,2 тыс. человек и составило 227,9 тыс. детей.

Что касается возрастной структуры воспитанников дошкольных учреждений, 0,2% в ней составляют дети до одного года, 3,9% — годовалые, 13,9% — двухлетние, 17,2% — трехлетние, 19% — четырехлетние, 20,7% — пятилетние, 21,4% — шестилетние, 3,7% — дети шести лет и старше.



Кроме того, образованием и воспитанием всех дошкольников региона в прошлом году занимались 24,7 тыс. педагогов. Из общего числа педагогов 72,1% составляли воспитатели.