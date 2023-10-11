Минтранс Свердловской области за три года отремонтирует свыше 400 км региональных дорог

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по поручению ...

Около 1 млрд рублей на ремонт социально значимых дорог в Свердловской области направили в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Минтрансу Свердловской области поручено в течение 2023-2025 годов отремонтировать более ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил за три года отремонтировать более 190 дорожных участков

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2018. В Свердловской области утвержден перечень региональных автомобильных дорог, по которым ...

В 2018 году в Свердловской области разработают проект реконструкции и капремонта более 50 участков автодорог

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2015. Из дорожного фонда Свердловской области в 2015 году будет выделено 1,9 млрд руб. на ...

На ремонт автодорог Свердловской области в 2015 году выделено 1,9 млрд рублей

В Свердловской области на ремонт дорог во II кв. этого года будет выделено 1,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2012. В Свердловской области на ремонт дорог во втором квартале 2012 года будет выделено 1,7 ...