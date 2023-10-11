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Минтранс Свердловской области за три года отремонтирует свыше 400 км региональных дорог

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области привести в период с 2024 по 2026 год в нормативное состояние свыше 400 км региональных дорог, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

В перечень подлежащих капремонту и реконструкции вошло 188 объектов, причем большая часть из них попала в список по просьбе жителей региона.

Так, запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги Кушва — Нижняя Тура, а также благоустройство территории Нижнетуринского городского округа, где будут установлены светофоры, электроосвещение, появятся тротуары и пешеходные переходы.

Под контролем Евгения Куйвашева находится и капитальный ремонт участка автомобильной дороги Ивдель — Полуночное на территории Ивдельского городского округа. Запланированы также ремонты дорог в окрестностях Полевского: участок Полевского тракта на территории города и дорога Полевской — Мраморское.

В документе предусмотрен ремонт 55 искусственных сооружений и одной транспортной развязки на автомобильной дороге Красноуфимск — Арти — Касли на территории Артинского городского округа.

Уже ведется подготовка к ремонту моста через Исеть на дороге Сысерть — Часовая на территории Каменского городского округа.

«Часть участков дорог, которые поручил отремонтировать Евгений Куйвашев, будут приведены в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В капитальном ремонте нуждаются восемь участков, а ремонтные работы пройдут на 26 участках», — пояснили в департаменте.

Кроме того, составлены перечни для ремонта и капитального ремонта участков дорог с твердым покрытием до деревень и сел, не имеющих круглогодичной связи с большой землей. Планируется, что с 2023 по 2026 год приведут в порядок 13 таких участков.
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