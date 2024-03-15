Частные дома на Южном Урале за год подорожали на 31%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Свердловской области составляет 6 млн руб. За I ...

Частные дома в Свердловской области за I квартал подорожали на 8%

УрБК, Челябинск, 15.03.2024. В Челябинской области средняя стоимость аренды частных домов составляет 51 тыс. 265 руб. в ...

На Южном Урале средняя стоимость аренды частных домов составляет 51,3 тыс. рублей в месяц

На Южном Урале индивидуальные дома с начала года подорожали более чем на четверть

УрБК, Челябинск, 08.12.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов составляет 5,5 млн руб. С начала ...