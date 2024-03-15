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Вчера, 18:01

Частные дома на Южном Урале за год подорожали на 31%

УрБК, Челябинск, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Челябинской области составляет 6,07 млн руб. За I квартал 2024 года этот показатель вырос на 10,6%, за год — на 31,2%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

При этом Южный Урал вошел в число регионов РФ с наибольшим годовым приростом средней стоимости частных домов. Также в этом списке оказались Алтай (+58,5%), Дагестан (+35,2%), Чувашия (+33,9%), Кировская (+30,3%) и Смоленская (+30,1%) области.

В среднем по стране дома подорожали на 17,5%. Предложение на этом рынке с прошлой весны существенно не изменилось.
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