Частные дома на Южном Урале за год подорожали на 31%

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Свердловской области составляет 6 млн руб. За I ...15.03.2024 На Южном Урале средняя стоимость аренды частных домов составляет 51,3 тыс. рублей в месяц
УрБК, Челябинск, 15.03.2024. В Челябинской области средняя стоимость аренды частных домов составляет 51 тыс. 265 руб. в ...08.12.2023 На Южном Урале индивидуальные дома с начала года подорожали более чем на четверть
УрБК, Челябинск, 08.12.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов составляет 5,5 млн руб. С начала ...21.04.2023 На Южном Урале цены на частные дома за год выросли на 6,7%
УрБК, Челябинск, 21.04.2023. Средняя цена на частные дома в Челябинской области составляет 4 млн 628 тыс. 326 руб. За I ...14.05.2021 Средняя цена частного дома на Южном Урале превышает 3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 14.05.2021. Средняя цена загородных домов в Челябинской области с мая 2020 года снизилась на 5,7%, до ...