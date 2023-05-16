Средняя стоимость частных домов на Южном Урале за лето выросла на 4,2%

Материалы по теме

Средняя цена квартир на вторичном рынке жилья Челябинска в апреле выросла на 7,2%

УрБК, Челябинск, 16.05.2023. В Челябинске стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в апреле ...

На Южном Урале аренда частных домов за год подорожала почти на 50%

УрБК, Челябинск, 03.05.2023. Стоимость аренды частных домов в Челябинской области составляет 49 тыс. 024 руб. в месяц. ...

На Южном Урале цены на частные дома за год выросли на 6,7%

УрБК, Челябинск, 21.04.2023. Средняя цена на частные дома в Челябинской области составляет 4 млн 628 тыс. 326 руб. За I ...

Аренда частных домов в Челябинской области за год подешевела на 17%

УрБК, Челябинск, 02.09.2022. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области с августа ...

Средняя стоимость аренды частных домов в Свердловской области превышает 41 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Средняя цена аренды дач, индивидуальных домов и коттеджей в Свердловской области с ...