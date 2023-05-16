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Средняя стоимость частных домов на Южном Урале за лето выросла на 4,2%

УрБК, Челябинск, 30.08.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов на вторичном рынке в августе составила 4 млн 821 тыс. 949 руб. С апреля этот показатель вырос на 4,2%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область заняла предпоследнее место по средней стоимости коттеджей и дач. Выше нее расположились ЯНАО (12,1 млн руб.), Тюменская область (6,8 млн руб.), ХМАО (5,6 млн руб.) и Свердловская область (4,9 млн руб.). Ниже — Курганская область (2,5 млн руб.).

В среднем по стране частные дома в августе продавались за 6,3 млн руб. С апреля их цена снизилась на 0,8%. Согласно исследованию, отрицательная динамика наблюдается в большинстве регионов страны.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, за первые три месяца этого года стоимость домов снизилась всего в девяти регионах, а с апреля по август — в 47. Он считает, что сжатию спроса на вторичном рынке домов способствует падение покупательной способности населения, а также конкуренция со стороны «первички», где застройщики стали предлагать недорогую типовую застройку на ИЖС, на которую банки дают льготную ипотеку.
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