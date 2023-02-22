УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:02

На Южном Урале цены на частные дома за год выросли на 6,7%

УрБК, Челябинск, 21.04.2023. Средняя цена на частные дома в Челябинской области составляет 4 млн 628 тыс. 326 руб. За I квартал этот показатель вырос на 6%, за год — на 6,7%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Среди регионов Уральского федерального округа Южный Урал занял предпоследнее место по стоимости частных домов. Выше него расположились ЯНАО (11,6 млн руб.), Тюменская область (6,6 млн руб.), ХМАО (5,7 млн руб.) и Свердловская область (4,9 млн руб.). Ниже — Курганская область (2,5 млн руб.), которая также заняла последнее место среди регионов страны.

По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, на увеличение цен повлиял рост стоимости материалов и строительства. Также он отметил, что сейчас идет довольно быстрое вымывание дешевых лотов — небольших по площади коттеджей и недорогих дач.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.02.2023 Жителям Южного Урала понадобится 7,1 года для накопления денег на покупку дома

УрБК, Челябинск, 22.02.2023. Жителям Челябинской области понадобится 7,1 года, чтобы накопить деньги на покупку ...

20.12.2022 Южный Урал занял предпоследнее место по доступности покупки автомобилей среди регионов УрФО

УрБК, Челябинск, 20.12.2022. В Челябинской области 13,2% семей могут взять в кредит и содержать недорогой новый ...

14.11.2022 В Челябинской области средний размер ипотечного кредита составляет 2,4 млн рублей

УрБК, Челябинск, 14.11.2022. В Челябинской области ежемесячный платеж по ипотеке составляет 46,8% от средней зарплаты ...

16.05.2022 Южный Урал поднялся на шесть строчек в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

УрБК, Челябинск, 16.05.2022. По итогам 2021 года Челябинская область заняла 13-е место среди 85 российских регионов в ...

15.02.2022 Южный Урал оказался аутсайдером рейтинга регионов УрФО по предлагаемым в вакансиях зарплатам

УрБК, Челябинск, 15.02.2022. Средняя зарплата, которую предлагали работодатели в вакансиях в январе этого года, в ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала
Архив новостей
Апрель 2023 (487)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18