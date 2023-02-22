На Южном Урале цены на частные дома за год выросли на 6,7%

УрБК, Челябинск, 21.04.2023. Средняя цена на частные дома в Челябинской области составляет 4 млн 628 тыс. 326 руб. За I квартал этот показатель вырос на 6%, за год — на 6,7%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».



Среди регионов Уральского федерального округа Южный Урал занял предпоследнее место по стоимости частных домов. Выше него расположились ЯНАО (11,6 млн руб.), Тюменская область (6,6 млн руб.), ХМАО (5,7 млн руб.) и Свердловская область (4,9 млн руб.). Ниже — Курганская область (2,5 млн руб.), которая также заняла последнее место среди регионов страны.



По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, на увеличение цен повлиял рост стоимости материалов и строительства. Также он отметил, что сейчас идет довольно быстрое вымывание дешевых лотов — небольших по площади коттеджей и недорогих дач.