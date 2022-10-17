Жителям Южного Урала понадобится 7,1 года для накопления денег на покупку дома

УрБК, Челябинск, 22.02.2023. Жителям Челябинской области понадобится 7,1 года, чтобы накопить деньги на покупку индивидуального дома. В среднем по стране — восемь лет. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».



Среди регионов Уральского федерального округа Южный Урал занял предпоследнее место по быстроте накопления денег на покупку частного дома. Больше времени на это потратят только жители ЯНАО — 7,8 года. Меньше — Курганской области (4,6), ХМАО (5,4), Тюменской (6,6) и Свердловской (6,8) областей.



Помимо этого, в исследовании представлены данные о средней стоимости коттеджей и зарплате жителей регионов РФ. Так, в Челябинской области эти показатели составляют 4 млн 404 тыс. 106 руб. и 51 тыс. 735 руб. соответственно.



По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, если сравнивать доступность домов с квартирами, то на квартиру россиянину сегодня накопить гораздо легче — всего 6,4 года, и это еще без учета ипотеки.



Отмечается, что средние ценовые данные по частным домам были взяты из собственной аналитики портала, а информация о заработной плате — из открытых данных Росстата РФ.