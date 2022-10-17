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Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года для накопления денег на покупку дома

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года, чтобы накопить деньги на покупку индивидуального дома. В среднем по стране — восемь лет. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Больше всего придется копить деньги на покупку частного дома жителям Чеченской Республики (24,3 года), Дагестана (22,8), Ингушетии (22,1), Севастополя (21,9) и Крыма (19,4). Быстрее всего это смогут сделать в Архангельской (4,2), Магаданской (4,1) и Кемеровской (4) областях.

Помимо этого, в исследовании представлены данные о средней стоимости коттеджей и зарплате жителей регионов РФ. Так, в Свердловской области эти показатели составляют 4 млн 599 тыс. 040 руб. и 56 тыс. 705 руб. соответственно.

Отмечается, что средние ценовые данные по частным домам были взяты из собственной аналитики портала, а информация о заработной плате — из открытых данных Росстата РФ.

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