Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года для накопления денег на покупку дома

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года, чтобы накопить деньги на покупку индивидуального дома. В среднем по стране — восемь лет. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».
Больше всего придется копить деньги на покупку частного дома жителям Чеченской Республики (24,3 года), Дагестана (22,8), Ингушетии (22,1), Севастополя (21,9) и Крыма (19,4). Быстрее всего это смогут сделать в Архангельской (4,2), Магаданской (4,1) и Кемеровской (4) областях.
Помимо этого, в исследовании представлены данные о средней стоимости коттеджей и зарплате жителей регионов РФ. Так, в Свердловской области эти показатели составляют 4 млн 599 тыс. 040 руб. и 56 тыс. 705 руб. соответственно.
Отмечается, что средние ценовые данные по частным домам были взяты из собственной аналитики портала, а информация о заработной плате — из открытых данных Росстата РФ.
УрБК, Челябинск, 17.10.2022. Жителям Челябинской области потребуется откладывать деньги 8,4 года, чтобы приобрести ...17.10.2022 Жителям Среднего Урала потребуется 7,8 года для накопления денег на покупку нового автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. Жителям Свердловской области потребуется откладывать деньги 7,8 года, чтобы приобрести ...04.06.2021 Свердловчанам на покупку однокомнатной квартиры в среднем нужно копить восемь лет
Среднестатистический житель Свердловской области может накопить на покупку однокомнатной квартиры площадью 33 кв. м. за ...04.06.2021 Свердловчанам на покупку однокомнатной квартиры в среднем нужно копить восемь лет
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2021. Среднестатистический житель Свердловской области может накопить на покупку ...22.04.2021 Екатеринбуржцам на покупку однокомнатной квартиры в среднем нужно копить восемь лет
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Среднестатистический житель Екатеринбурга может накопить на покупку однокомнатной ...