На Южном Урале аренда частных домов за год подорожала почти на 50%

УрБК, Челябинск, 03.05.2023. Стоимость аренды частных домов в Челябинской области составляет 49 тыс. 024 руб. в месяц. За год этот показатель вырос на 48,3%, с начала этого года — на 38,3%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».



При этом среди регионов Уральского федерального округа Южный Урал занял второе место по стоимости аренды частных домов. Обогнал его по этому показателю Ямало-Ненецкий автономный округ (70,8 тыс. руб.). Ниже расположились Свердловская (41 тыс. руб.) и Тюменская (40,9 тыс. руб.) области, ХМАО (40,4 тыс. руб.) и Курганская область (8,5 тыс. руб.).



По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, в 2022 году ставка аренды падала весь год, за исключением летнего сезона.



«В этом году цены не только восстановились, но и немного перекрыли показатели 2020-2021 годов. Возможно, причиной тому стали ограниченные возможности для отдыха за границей, и люди стали выбирать более экономичный вариант съема дачи на лето», — отмечает он.