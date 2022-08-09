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Вчера, 18:01

На Южном Урале индивидуальные дома с начала года подорожали более чем на четверть

УрБК, Челябинск, 08.12.2023. В Челябинской области средняя стоимость частных домов составляет 5,5 млн руб. С начала года этот показатель вырос на 25,7%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Лидерами по росту стоимости коттеджей и дач среди регионов России стали Алтай (плюс 45,9%), Чувашия (плюс 40,5%), Курганская (плюс 34,7%), Мурманская (плюс 33,1%) области, Дагестан (плюс 32,1%).

Средняя цена домовладения по стране с начала года увеличилась на 15,5%, до 6,9 млн руб.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, одной из причин роста цен на индивидуальные дома стал приток спроса с рынка квартир, где ипотека становится сейчас менее доступной.
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