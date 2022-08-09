На Южном Урале индивидуальные дома с начала года подорожали более чем на четверть

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В Свердловской области средняя стоимость частных домов составляет 5,6 млн руб. С начала ...09.08.2022 Небольшие квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга с начала года подорожали на 9,3%
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. Средняя цена квартир площадью до 32 кв. м. на вторичном рынке Екатеринбурга с начала ...22.12.2021 Средняя цена частных домов в Челябинской области достигла 3,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 22.12.2021. Средняя цена загородных и частных домов в Челябинской области с декабря 2020 года выросла ...23.07.2021 Средняя стоимость дачи в Челябинской области составляет 1,46 млн рублей
УрБК, Челябинск, 23.07.2021. Средняя стоимость дач в Челябинской области с июля 2020 года выросла на 11,6 % и достигла ...23.03.2021 Средняя стоимость дачи в Челябинской области составляет 1,5 млн рублей
УрБК, Челябинск, 23.03.2021. Средняя стоимость дач в Челябинской области с марта 2020 года выросла на 16,7% и достигла ...