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В Екатеринбурге среди территорий для благоустройства в 2025 году лидирует парк 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Среди территорий, которые будут благоустроены в 2025 году в Екатеринбурге, прочное лидерство сохраняет парк 50-летия ВЛКСМ. Он набрал уже более 35 тыс. голосов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего в голосовании участвует восемь локаций, в тройку лидеров также входят бульвар по улице Культуры (от улицы Машиностроителей до улицы Фестивальной) и Преображенский парк (2 очередь, 2 этап). Кроме того, в гонке участвуют парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), парк «Семь ключей», парк «Основинский», Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный (2 этап) и бульвар по улице Посадской. Все вместе они набрали более 154 тыс. голосов.

Однако для участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда» необходимо, чтобы в голосовании поучаствовали 380 тыс. жителей Екатеринбурга.

«Темп набран, но нужно больше: Екатеринбургу необходимо набрать еще 226 тыс. голосов. Каждая из восьми городских территорий, участвующих в проекте, достойна преображения и крайне в нем нуждается. В прошлом году мы не достигли нужного показателя. Город упустил федеральную поддержку. Нельзя допустить повторения этой истории. Давайте поднажмем и докажем, что екатеринбуржцы действительно заинтересованы в появлении современных, уютных и комфортных зон отдыха», — обратился к жителям города глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале.

Напомним, что рейтинговое голосование продолжится до 30 апреля. Принять участие в выборе территории могут граждане в возрасте от 14 лет. Проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий можно на сайте 66.gorodsreda.ru или с помощью волонтеров.
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