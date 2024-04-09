В Екатеринбурге среди территорий для благоустройства в 2025 году лидирует парк 50-летия ВЛКСМ

Более 144 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков в 2025 году

В Свердловской области за благоустройство общественных территорий в 2025 году проголосовали почти 650 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для ...