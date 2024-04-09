В Екатеринбурге среди территорий для благоустройства в 2025 году лидирует парк 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. 144 тыс. 129 жителей Екатеринбурга проголосовали за благоустройство городских ...08.04.2024 В Свердловской области за благоустройство общественных территорий в 2025 году проголосовали почти 650 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для ...05.04.2024 Более 115 тыс. жителей Екатеринбурга проголосовало за благоустройство общественных территорий в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Уже более 115 тыс. жителей Екатеринбурга отдали свой голос в рамках голосования за ...19.03.2024 Более 16 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2024. В голосовании по выбору парков Екатеринбурга, в которых в 2025 году начнутся работы по ...29.01.2024 В Екатеринбурге назвали восемь парков, претендующих на благоустройство в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В Екатеринбурге подвели итоги первого этапа голосования за парки, которые получат ...