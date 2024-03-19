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Более 115 тыс. жителей Екатеринбурга проголосовало за благоустройство общественных территорий в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Уже более 115 тыс. жителей Екатеринбурга отдали свой голос в рамках голосования за объекты для благоустройства в 2025 году. Чтобы выигравший парк был включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда» и получил средства на реконструкцию из госбюджета, необходимо набрать еще 265 тыс. голосов, напоминает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сделать свой выбор горожане могут на сайте «Городская среда», через портал «Госуслуги» либо с помощью волонтеров. Добровольцев в форме с символикой проекта можно встретить в парках — участниках ФКГС, торговых центрах и на улицах Екатеринбурга. Также активисты придут в школы, вузы и предприятия города. Голосование продлится до 30 апреля.

На данный момент среди восьми общественных пространств, предложенных на голосование, лидирует парк 50-летия ВЛКСМ, набравший более 26 тыс. голосов. На втором месте бульвар по улице Культуры от улицы Машиностроителей до улицы Фестивальной — более 21 тыс. голосов. На последней строчке находится бульвар по улице Посадской, набравший чуть меньше 8 тыс. сторонников благоустройства.

Напомним, что в голосовании также участвуют парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), парк «Семь ключей», парк «Основинский», Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный (2 этап) и Преображенский парк (2 очередь, 2 этап).
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