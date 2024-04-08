ЦБ: Пик инфляции в России остался позади

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ЦБ может снизить ставку во II полугодии в случае замедления инфляции

Банк России может снизить ключевую ставку во II полугодии 2024 года при устойчивом замедлении инфляции. Об этом заявила ...

ЦБ может снизить ставку во II полугодии в случае замедления инфляции

УрБК, Москва, 08.04.2024. Банк России может снизить ключевую ставку во II полугодии 2024 года при устойчивом замедлении ...

Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...

Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...

Зампред ЦБ РФ спрогнозировал ключевую ставку в 6-6,5% при инфляции в 4%

УрБК, Москва, 17.06.2016. По словам первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина, ключевая ставка ЦБ при достижении ...