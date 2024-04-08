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Вчера, 15:02

ЦБ: Пик инфляции в России остался позади

Пик роста уровня инфляции в России на сегодняшний день уже пройден. Это произошло благодаря жесткой денежно-кредитной политике Центробанка, заявила сегодня глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе доклада перед депутатами Госдумы.

«Мы уже видим первые результаты нашей политики. Пик инфляции остался позади. Если бы мы не повысили ключевую ставку, то инфляция была бы гораздо выше тех 7,4%, которые мы получили по итогам прошлого года. Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас», — сказала Э. Набиуллина.

Ранее УрБК писал о том, что в течение 2023 года Центробанк несколько раз повышал ключевую ставку. В августе 2023 года этот показатель вырос с 8,5% до 12%, в сентябре — до 13%, в октябре — до 15%. 5 декабря 2023 года ставка была увеличена до 16%. На этом уровне она продолжает оставаться и в настоящее время.

Э. Набиуллина отметила, что повышение ключевой ставки ЦБ было необходимо для сдерживания роста спроса в РФ, что провоцировало повышение уровня инфляции (и, как следствие, увеличение цен), а также ослабляло курс национальной валюты.

«Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан. Это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей в том числе и потому, что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь», — отметила Э. Набиуллина.
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