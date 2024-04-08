ЦБ: Пик инфляции в России остался позади

УрБК, Москва, 10.04.2024. Пик роста уровня инфляции в России на сегодняшний день уже пройден. Это произошло благодаря ...08.04.2024 ЦБ может снизить ставку во II полугодии в случае замедления инфляции
Банк России может снизить ключевую ставку во II полугодии 2024 года при устойчивом замедлении инфляции. Об этом заявила ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...17.06.2016 Зампред ЦБ РФ спрогнозировал ключевую ставку в 6-6,5% при инфляции в 4%
УрБК, Москва, 17.06.2016. По словам первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина, ключевая ставка ЦБ при достижении ...