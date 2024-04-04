У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль BMW Х5 в счет оплаты 119 штрафов перед ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского района арестовали автомобиль Volvo XC90, ...22.01.2024 У жителя Екатеринбурга судебные приставы арестовали Mercedes за долг в 2,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Судебные приставы Екатеринбурга арестовали автомобиль мужчины, накопившего долги в ...14.07.2023 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Range Rover организации за налоговую задолженность на сумму более 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Range Rover, принадлежащий ...10.02.2023 У екатеринбуржца арестовали Infiniti из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД на сумму свыше 680 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В Екатеринбурге у местного жители был арестован автомобиль Infiniti из-за того, что он ...23.03.2018 Судебные приставы за долги арестовали у жителя Первоуральска автомобиль Mercedes-Benz
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2018. В Первоуральске судебные приставы наложили арест на автомобиль Mercedes-Benz GL 350 ...