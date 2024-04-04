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Вчера, 13:42

У жителя Екатеринбурга арестовали автомобиль BMW Х5 в счет оплаты 119 штрафов перед ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль BMW Х5, владелец которого накопил 119 неоплаченных штрафов перед ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области.

Из-за несвоевременной оплаты штрафов на общую сумму 129 тыс. руб. должник обязан заплатить 56 тыс. руб. исполнительского сбора, который, в соответствии с законодательством, составляет 7% от суммы долга, но не менее 1 тыс. руб.

Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, автомобиль направят на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.
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