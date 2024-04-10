У жителя Екатеринбурга арестовали Range Rover Sport в счет погашения кредитного долга в размере 1 млн 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль BMW Х5, владелец которого ...14.07.2023 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Range Rover организации за налоговую задолженность на сумму более 8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Range Rover, принадлежащий ...21.06.2022 Судебные приставы арестовали у екатеринбуржца автомобиль Range Rover Sport за долг по кредиту в 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2022. Судебные приставы Свердловской области арестовали у жителя Екатеринбурга спортивный ...21.03.2019 В Екатеринбурге судебные приставы арестовали Range Rover за долги владельца по кредитам в 600 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2019. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали у мужчины автомобиль Range Rover за долги ...15.03.2018 В Екатеринбурге за коммунальные долги приставы арестовали автомобиль Range Rover Vogue
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2018. Судебные приставы арестовали у жительницы Екатеринбурга автомобиль Range Rover Vogue, ...