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У жителя Екатеринбурга арестовали Range Rover Sport в счет погашения кредитного долга в размере 1 млн 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Range Rover Sport, владелец которого накопил задолженность по кредитным платежам в размере 1 млн 600 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

Если в ближайшее время задолженность не будет погашена в полном объеме, включая исполнительский сбор в размере 91 тыс. руб., автомобиль должника будет направлен на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.
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