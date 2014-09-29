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Вчера, 16:04

В Екатеринбурге полиция изъяла из подпольных казино 12 игровых аппаратов

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, которая занималась подпольным игровым бизнесом в Екатеринбурге. В нескольких помещениях было изъято 12 игровых автоматов, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«В результате мероприятий, проведенных в ряде помещений, расположенных на территории Екатеринбурга, в частности, на улицах Стачек, Сухоложской, Репина, 8 Марта, Димитрова и так далее. Сыщики изъяли в данных помещениях 12 игровых аппаратов», — заявил В. Горелых.

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, банда состояла из шести мужчин 1979-1993 годов рождений.

«По данным следствия, в 2020-2023 годах обвиняемые приобрели оборудование и программное обеспечение для проведения азартных игр с материальным выигрышем, с доступом в сеть «Интернет». Это оборудование было размещено по ряду адресов в Екатеринбурге — в магазинах, кафетериях, торговых павильонах. Согласно материалам уголовного дела, в указанный период обвиняемые извлекли из своей незаконной деятельности доход в крупном размере в сумме более 4,5 млн руб.», — отметил А. Шульга.

Уголовное дело в отношении обвиняемых (по части 3 статьи 171.2 УК РФ) было направлено в суд для рассмотрения по существу.
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