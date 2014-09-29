В Екатеринбурге полиция изъяла из подпольных казино 12 игровых аппаратов

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2014. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ...17.07.2014 За I полугодие 2014 года полиция в Свердловской области закрыла 18 казино и 162 зала игровых автоматов
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2014. За I полугодие 2014 года полиция в Свердловской области закрыла 18 казино и 162 зала ...05.02.2014 В Екатеринбурге сотрудники полиции пресекли деятельность незаконного казино
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2014. Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области совместно с полицейскими УМВД по городу ...20.09.2013 Полиция за сутки изъяла из двух подпольных казино в Екатеринбурге 65 игровых автоматов
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2013. Полиция совместно с сотрудниками прокуратуры за минувшие сутки изъяла из двух ...04.08.2010 В Свердловской области продолжается реализация мероприятий по пресечению незаконных азартных игр
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2010. Правоохранительные органы Свердловской области продолжают реализацию мероприятий по ...