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Жителей Екатеринбурга осудили за организацию азартных игр с доходом 4,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. Чкаловский районный суд Екатеринбург вынес приговор шестерым свердловчанам за проведение незаконных азартных игр с извлечением преступного дохода в размере около 4,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно материалам уголовного дела, с октября 2020 года по апрель 2023 года соучастники в арендуемых ими помещениях устанавливали программное оборудование на электронные терминалы для проведения незаконной азартной деятельности. После внесения купюр игроки получали возможность начать игру. Средства, полученные от незаконной деятельности, злоумышленники извлекали из автоматов и распределяли между собой.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Организация, а также проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с извлечением дохода в крупном размере, организованной группой». Им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 2 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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