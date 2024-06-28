Жителей Екатеринбурга осудили за организацию азартных игр с доходом 4,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...22.04.2019 В Екатеринбурге осудили пятерых мужчин за нелегальную установку игровых автоматов
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2019. В Екатеринбурге пятеро местных жителей признаны виновными в организации и проведении ...20.02.2016 Организаторы азартных игр в Свердловской области избежали колонии из-за амнистии
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2016. Трое соучастников в организации азартных игр в Свердловской области избежали лишения ...20.11.2014 Житель Екатеринбурга обвиняется в организации незаконных азартных игр
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2014. Житель Екатеринбурга Илья Ж. вместе с помощниками — Павлом О., Наталией Р. — обвиняется ...02.08.2012 В отношении предпринимателя из Ревды возбуждено уголовное дело за незаконную организацию азартных игр
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2012. В отношении индивидуального предпринимателя из Ревды И. Никонова прокуратурой ...