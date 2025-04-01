В Екатеринбурге осудили организаторов азартных игр, которые заработали 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. Чкаловский районный суд Екатеринбург вынес приговор шестерым свердловчанам за ...28.06.2024 В суд направлено уголовное дело о незаконном проведении азартных игр в Екатеринбурге с извлечением дохода на сумму свыше 45,9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ...13.01.2021 В Нижнем Тагиле будут судить преступную группу по обвинению в организации и проведении азартных игр
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. В Нижнем Тагиле перед судом предстанут четверо мужчин, чей бизнес на азартных играх, по ...22.04.2019 В Екатеринбурге осудили пятерых мужчин за нелегальную установку игровых автоматов
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2019. В Екатеринбурге пятеро местных жителей признаны виновными в организации и проведении ...19.09.2012 ООО «Энвита-Урал» оштрафовано на 700 тысяч рублей за организацию азартных игр
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2012. ООО «Энвита-Урал» оштрафовано на 700 тысяч рублей за организацию азартных игр в ...