Сегодня, 12:56

В Екатеринбурге осудили организаторов азартных игр, которые заработали 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга осудил двух свердловчан за организацию азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, соучастники в период с мая 2021 года по апрель 2023 года установили и настроили в торговых точках уральской столицы 22 игровых терминала, регулярно осуществляли их обслуживание, в редких случаях выплачивали случайный выигрыш. За все время сумели заработать около 4,6 млн руб.

Свердловчан признали виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, с извлечением дохода в особо крупном размере».

Суд приговорил их к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также к штрафу в размере 900 тыс. руб. Также осужденным запрещено заниматься деятельностью, связанной с организацией и проведением азартных игр, тотализаторов скором на три года. Игровые автоматы были конфискованы.
