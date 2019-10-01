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Вчера, 13:43

В суд направлено уголовное дело о незаконном проведении азартных игр в Екатеринбурге с извлечением дохода на сумму свыше 45,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых по части 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием сети «Интернет» и средств связи, с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».

Как пояснили в пресс-службе ведомства, с мая 2021 по апрель 2023 года в Екатеринбурге соучастники в арендуемых помещениях незаконно устанавливали на электронные терминалы, приобретенные у местного жителя, программное оборудование, через которое желающие могли начать игру.

Выигранные деньги выплачивались терминалом через диспенсер, а проигранные поступали в распоряжение организаторов азартных игр.

Так, размер дохода от незаконной деятельности составил не менее 45,9 млн руб.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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