В суд направлено уголовное дело о незаконном проведении азартных игр в Екатеринбурге с извлечением дохода на сумму свыше 45,9 млн рублей

УрБК, Челябинск, 01.10.2019. В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые ...31.07.2018 В Каменске-Уральском будут судить замдиректора компании «Городок +» за 14 млн рублей незаконного дохода
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2018. Прокуратура Каменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...06.06.2017 Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за организацию азартных игр
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2017. В Екатеринбурге перед судом предстанет Дмитрий Колядин, который обвиняется в незаконной ...20.11.2014 Житель Екатеринбурга обвиняется в организации незаконных азартных игр
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2014. Житель Екатеринбурга Илья Ж. вместе с помощниками — Павлом О., Наталией Р. — обвиняется ...02.08.2012 В отношении предпринимателя из Ревды возбуждено уголовное дело за незаконную организацию азартных игр
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2012. В отношении индивидуального предпринимателя из Ревды И. Никонова прокуратурой ...