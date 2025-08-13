Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело об организации незаконных азартных игр

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело об организации подпольных азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Перед судом предстанут двое екатеринбуржцев. Им вменяют ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». По версии следствия один из обвиняемых еще летом 2023 года расставил три игровых автомата в кафе, баре и закусочной.



«Затем мужчина вовлек в преступную деятельность своего знакомого. Соучастники обеспечивали бесперебойную работу игровых автоматов, наличие в диспенсере устройства денежных средств. Участники азартной игры вносили денежные средства в купюроприемник автомата, на мониторе отображалась внесенная сумма, после чего они начинали игру. В случае выпадения выигрышной комбинации игрок получал определенный денежный выигрыш», — говорится в сообщении.



Игровые автоматы проработали до весны 2025 года. После вмешательства силовиков было возбуждено уголовное дело.



На днях в Екатеринбурге представители силовых ведомств пресекли работу подпольного казино по ул. Готвольда. В одном из зданий были расставлены покерные столы, за которыми посетители играли на деньги. Организаторам также грозит ответственность по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.