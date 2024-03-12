ЦБ: Нетто-покупки россиянами валюты в марте составили 156 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.04.2024. Нетто-покупки (чистый объем покупок за вычетом продаж) физлицами РФ валюты в марте 2024 года составили 155,5 млрд руб. Это максимальный месячный показатель в текущем году, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Банка России.



«Объем нетто-покупок иностранной валюты со стороны населения в марте составил 155,5 млрд руб. (в феврале 2024 года — 103,2 млрд руб., в марте 2023 года — 148,3 млрд руб.). На биржевом валютном рынке граждане приобрели валюты на 87,9 млрд руб., а через крупнейшие банки — на 67,6 млрд руб.», — говорится в исследовании.



Отметим, что официальный курс доллара США сегодня составляет 92,58 руб., евро — 100,22 руб. За последние сутки курс американской валюты увеличился на 17 коп., европейской — на 10 коп.