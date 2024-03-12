ЦБ: Нетто-покупки россиянами валюты в марте составили 156 млрд рублей

УрБК, Москва, 12.03.2024. В феврале 2024 года физические лица в России купили акций на 2,2 млрд руб. больше, чем ...05.02.2024 Минфин РФ потратит на покупку иностранной валюты и золота 73,2 млрд рублей
УрБК, Москва, 05.02.2024. С 7 февраля по 6 марта 2024 года Минфин будет закупать иностранную валюту и золото в рамках ...05.09.2018 В сентябре Минфин увеличит объем закупки валюты до 426,9 млрд рублей
Министерство финансов России увеличит плановый объем покупки валюты с 7 сентября по 4 октября до 426,9 млрд руб. ...24.05.2017 ЦБ: В марте спрос на наличную иностранную валюту вырос на 26%
УрБК, Москва, 24.05.2017. В марте чистый спрос на наличную валюту увеличился по сравнению с февралем на 26%. Об этом ...09.04.2012 Банк России наращивает объемы покупки иностранной валюты
УрБК, Москва, 09.04.12. Нетто-покупка Банком России долларов в марте 2012 года выросла в полтора раза — до 3,92 млрд., ...