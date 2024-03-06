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Вчера, 10:26

Частные инвесторы из России стали покупать меньше акций

УрБК, Москва, 12.03.2024. В феврале 2024 года физические лица в России купили акций на 2,2 млрд руб. больше, чем продали. В январе этот показатель составлял 10,4 млрд руб., пишут аналитики Центробанка в обзоре рисков финансовых рынков за февраль 2024 года.

«Небольшие чистые покупки акций наблюдались со стороны нефинансовых компаний и розничных инвесторов (4,4 и 2,2 млрд руб. соответственно), последние существенно сократили объем нетто-покупок относительно предыдущего месяца (в январе купили акций на сумму 10,4 млрд руб.), — указано в обзоре.

Крупнейшими покупателями акций в феврале 2024 года стали СЗКО (системно значимые кредитные организации) и другие банки. Объем их нетто-покупок акций составил 7,6 и 11,7 млрд руб. соответственно (в январе этот показатель для банков равнялся 17,2 млрд руб.).

Крупнейшими продавцами акций были некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления и за счет собственных средств. Они продали акций на 12,9 и 5,7 млрд руб. соответственно.
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