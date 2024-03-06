Частные инвесторы из России стали покупать меньше акций

УрБК, Москва, 06.03.2024. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в ...01.03.2024 Объем выдачи ипотеки в России снизился на 3,5% в январе 2024 года
УрБК, Москва, 01.03.2024. В январе 2024 года российские банки выдали ипотечные займы на сумму 271,7 млрд руб., что на ...05.02.2024 Минфин РФ потратит на покупку иностранной валюты и золота 73,2 млрд рублей
УрБК, Москва, 05.02.2024. С 7 февраля по 6 марта 2024 года Минфин будет закупать иностранную валюту и золото в рамках ...12.03.2015 За январь и февраль отток средств из ПИФов превысил 2 млрд рублей
УрБК, Москва, 12.03.2015. С начала года отток средств с рынка коллективных инвестиций составил 2,1 млрд руб. Больше ...22.04.2013 В январе банки РФ продали физлицам валюты на 3,7 млрд долларов
УрБК, Москва, 22.04.2013. В январе российские банки продали физлицам (резидентам и нерезидентам) и выдали по конверсии ...