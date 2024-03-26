Цены на пиломатериалы и брус в России за год выросли на 25-30%

УрБК, Москва, 26.03.2024. Годовая инфляция в России в феврале 2024 года составила 7,69% (в январе — 7,44%). Об этом ...18.03.2024 Продажи коньяка в РФ за первые два месяца 2024 года выросли почти на 10%
УрБК, Москва, 18.03.2024. В России за первые два месяца 2024 года розничные продажи коньяка увеличились на 9,3% год к ...22.02.2024 Средняя стоимость техобслуживания автомобилей в России выросла на 38% в 2023 году
УрБК, Москва, 22.02.2024. Средняя стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей в РФ выросла в течение 2023 года ...15.02.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. С 5 по 12 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...15.01.2024 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области с конца декабря выросли на 0,64%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с ...