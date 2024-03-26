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Вчера, 09:03

Цены на пиломатериалы и брус в России за год выросли на 25-30%

УрБК, Москва, 09.04.2024. По итогам 2023 года цены на пиломатериалы и клееный брус в РФ выросли на 25-30%, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Ассоциации деревянного домостроения.

«Цены на пиломатериалы и клееные деревянные конструкции за первые три месяца 2024 года выросли на 15%, а за год — на 25-30%. С февраля текущего года мы наблюдаем стабильную динамику роста цен, и причин к остановке повышения стоимости древесины эксперты пока не видят», — говорится в сообщении.

В начале апреля 2024 года кубометр пиломатериала (материал, используемый в дачном строительстве и производстве клееного бруса) стоил от 19 тыс. руб. до 25 тыс. руб. в зависимости от региона. В марте 2024 года цена этого товара колебалась от 13,5 тыс. руб. до 16 тыс. руб.

Причинами роста цен эксперты называют плохие погодные условия для лесозаготовки зимой 2023-2024 года и подорожание логистики на 30%.
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