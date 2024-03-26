Цены на пиломатериалы и брус в России за год выросли на 25-30%

УрБК, Москва, 26.03.2024. Годовая инфляция в России в феврале 2024 года составила 7,69% (в январе — 7,44%). Об этом ...

Потребительские цены в феврале в России выросли на 0,68%

Продажи коньяка в РФ за первые два месяца 2024 года выросли почти на 10%

УрБК, Москва, 18.03.2024. В России за первые два месяца 2024 года розничные продажи коньяка увеличились на 9,3% год к ...