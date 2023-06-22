Челябинская таможня пресекла незаконный вывоз из страны вагона с 10 тоннами пиломатериалов

УрБК, Челябинск, 22.06.2023. Мобильная группа Челябинской таможни в ходе проверки пресекла незаконный вывоз с ...22.06.2022 Челябинские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России 80 тонн сахара
УрБК, Челябинск, 22.06.2022. Сотрудники Челябинской таможни задержали более 80 т сахара, который незаконно пытались ...13.05.2022 Сотрудники Челябинской таможни пресекли вывоз из России 127 тонн сахара
УрБК, Челябинск, 13.05.2022. Сотрудники мобильной группы Челябинской таможни пресекли незаконный вывоз с территории РФ ...17.02.2022 В 2021 году уральские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу леса на сумму 32 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2022. В 2021 году сотрудниками Уральской оперативной таможни было возбуждено 35 уголовных дел ...22.01.2021 Сотрудники Екатеринбургской таможни пресекли вывоз в Узбекистан пиломатериалов на сумму 250 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Екатеринбургские таможенники пресекли незаконный вывоз в Узбекистан пиломатериалов из ...