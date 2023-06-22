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Челябинская таможня пресекла незаконный вывоз из страны вагона с 10 тоннами пиломатериалов

УрБК, Челябинск, 21.09.2023. Сотрудники таможни и пограничного Управления ФСБ России по Челябинской области пресекли незаконный вывоз из России вагона с 10 т пиломатериала в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба южноуральской таможни.

При осмотре железнодорожной платформы был обнаружен и арестован березовый и сосновый пиломатериал, который злоумышленники пытались переправить за границу по недостоверным данным о перемещении товара. В отношении нарушителей было возбуждено административное дело по факту недекларирования товаров. Максимальная санкция, предусмотренная статьей, — штраф до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.

«Таможенные органы уделяют особое внимание мерам противодействия расхищению природных богатств Урала. Однако выявляемые факты нарушений при экспорте леса свидетельствуют о неблагонадежности отдельных участников внешнеэкономической деятельности и высокого уровня криминогенности в этой отрасли», — комментирует и. о. начальника Челябинской таможни Андрей Гурский.

В Челябинской области зафиксировано 12 организаций, экспортирующих уральский лес. Вывоз деловой древесины, оформленной как топливной, а также занижение объема транспортируемого товара — основные нарушения, выявленные за 2023 год. По факту незаконного перемещения пиломатериала возбуждено девять уголовных и 10 административных дел.
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