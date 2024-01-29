Таможенные службы Урала в 2023 году пресекли контрабанду лесоматериалов стоимостью 117 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. За январь-июнь 2023 года сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили 69 ...09.08.2022 Таможенники пресекли контрабанду древесины из Свердловской области на сумму 15 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2022. Сотрудники Уральской оперативной таможни выявили в Свердловской области преступную ...21.04.2021 Уральские таможенники пресекли нелегальный экспорт лесоматериалов из Красноуральска в Узбекистан на сумму более 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Уральские таможенники пресекли канал нелегального экспорта лесоматериалов хвойных пород ...02.02.2021 Уральские таможенники и ФСБ пресекли контрабанду леса в Казахстан и Киргизию на сумму на 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Предприниматели пытались вывезти через российско-казахстанскую границу 210 кубометров ...22.01.2021 Сотрудники Екатеринбургской таможни пресекли вывоз в Узбекистан пиломатериалов на сумму 250 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. Екатеринбургские таможенники пресекли незаконный вывоз в Узбекистан пиломатериалов из ...