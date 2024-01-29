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29.01.2024

Таможенные службы Урала в 2023 году пресекли контрабанду лесоматериалов стоимостью 117 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. В 2023 году уральские таможенные службы пресекли 44 факта контрабанды лесо- и пиломатериалов (общей стоимостью 117 млн руб.). Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Объем пресеченной контрабанды леса увеличился до 17,5 тыс. кубометров. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В большинстве случаев лесоматериалы пытались незаконно переправить в Казахстан и Узбекистан. Суды рассмотрели уголовные дела по 14 преступным эпизодам. Обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы условно (от 2,5 до 4 лет) с уплатой штрафа в размере от 200 до 400 тыс. руб.

Напомним, что с прошлого года в России действует практика реализации изъятой по уголовным делам древесины. Все полученные средства от продажи поступают в бюджет.
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