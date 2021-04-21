Екатеринбургские предприниматели пытались незаконно вывезти в Узбекистан 12 кубометров древесины

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Тюменские таможенники выявили 115 единиц (12 кубометров) недостоверно задекларированных пиломатериалов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).



Установлено, что предприниматели из Екатеринбурга попытались вывезти в Узбекистан древесину без уплаты таможенных платежей.



«При фактическом досмотре сотрудники Курганского таможенного поста выявили, что предъявленный товар не соответствует товаросопроводительным документам. В декларации, представленной в Уральскую электронную таможню, нарушитель заявил товарный код для другого вида лесоматериалов и попытался избежать уплаты таможенных пошлин и налогов на сумму почти 46 тыс. руб.», — отметил начальник Курганского таможенного поста Тюменской таможни Михаил Сергеев.



В результате груз не пропустили через границу. По факту недостоверного декларирования товаров таможенники возбудили дело об административном правонарушении. Экспортерам грозит штраф в размере от половины до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных платежей.