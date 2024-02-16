ЦБ может снизить ставку во II полугодии в случае замедления инфляции

УрБК, Москва, 16.02.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...