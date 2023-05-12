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Вчера, 15:04

ЦБ может снизить ставку во II полугодии в случае замедления инфляции

Банк России может снизить ключевую ставку во II полугодии 2024 года при устойчивом замедлении инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления Госдуме, сообщает ТАСС.

«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку в этом году, скорее, во второй половине года. Есть много факторов, которые заставляют нас быть осторожными, включая все еще высокие инфляционные риски», — сказала Э. Набиуллина.

Напомним, что 22 марта 2024 совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной политики намечено на 26 апреля 2024 года.
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