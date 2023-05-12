ЦБ может снизить ставку во II полугодии в случае замедления инфляции

УрБК, Москва, 08.04.2024. Банк России может снизить ключевую ставку во II полугодии 2024 года при устойчивом замедлении ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...09.02.2018 Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%
УрБК, Москва, 09.02.2018. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5%. Решение опубликовано ...15.12.2017 Банк России снизил ключевую ставку до 7,75%
УрБК, Москва, 15.12.2017. Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 7,75%. Решение опубликовано на сайте ...