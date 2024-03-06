На Среднем Урале тарифы на грузовые перевозки за год выросли на 9,5%

В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% по сравнению с аналогичным ...06.03.2024 Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% ...06.12.2022 В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки за год выросли более чем на треть
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в октябре 2022 года выросли на ...10.01.2012 Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки ОАО «РЖД» выросли на 6%
УрБК, Москва, 10.01.2012. Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки ОАО «РЖД» с 1 января 2012 года увеличились на ...11.01.2011 Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в России повышены на 8%
УрБК, Москва, 11.01.2011. Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в России повышены на 8%. В 2010 году тарифы на ...