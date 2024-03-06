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На Среднем Урале тарифы на грузовые перевозки за год выросли на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в феврале 2024 года выросли на 9,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В то же время по сравнению с декабрем 2023 года этот показатель снизился на 3,6%.
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