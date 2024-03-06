УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в феврале 2024 года выросли на 9,5% ...

На Среднем Урале тарифы на грузовые перевозки за год выросли на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В январе 2024 года перевозки пассажиров автобусами в Свердловской области выросли на 1% ...

Перевозки пассажиров автобусами на Среднем Урале в январе увеличились на 1%

В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки за год выросли более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В Свердловской области тарифы на грузовые перевозки в октябре 2022 года выросли на ...