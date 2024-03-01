Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 28,1%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил 1 трлн 902,9 млрд руб. Это на 28,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство текстильных изделий (в три раза), профессиональную, научную и техническую деятельность (в 2,1 раза), деятельность в сферах сельского, лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства (в два раза), производство одежды (в два раза).



В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих деятельность почтовой связи и курьерскую деятельность (на 35,9%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (на 21,7%).