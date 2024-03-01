Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 28,1%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 895,8 млрд ...09.02.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 13,3%
Оборот организаций Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 11 трлн 816,4 млрд руб. Это на 13,3% больше ...09.02.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 13,3%
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 11 трлн ...09.01.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 13,1%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 10 трлн ...01.12.2023 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 11,2%
Оборот организаций Свердловской области в январе-октябре этого года составил 9 трлн 564,2 млрд руб. Это на 11,2% больше ...