Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 24,1%

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-марте 2024 года составил 3 трлн 053 млрд руб. Это на 24,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.



Среди видов экономической деятельности сильнее всего за год вырос оборот организаций, осуществляющих производство текстильных изделий (в три раза), производство одежды (в 2,1 раза), деятельность в сферах сельского, лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства (в 1,9 раза), розничную торговлю (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) (в 1,9 раза), производство кожи и изделий из кожи (в 1,7 раза).



В свою очередь, заметнее всего снизился оборот организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (на 23,7%) и деятельность почтовой связи и курьерскую деятельность (на 22,1%).