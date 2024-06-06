Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 21,7%

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-апреле 2024 года составил 4 трлн 209,2 ...06.05.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 24,1%
Оборот организаций Свердловской области в январе-марте 2024 года составил 3 трлн 053 млрд руб. Это на 24,1% больше ...06.05.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 24,1%
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-марте 2024 года составил 3 трлн 053 ...04.04.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 28,1%
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил 1 трлн ...01.03.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 27,3%
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 895,8 млрд ...